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Главред Regnum объяснил суть претензий к Захаровой
Политика

Главред Regnum объяснил суть претензий к Захаровой

Сегодня 16:02
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Главред Regnum объяснил суть претензий к Захаровой

Москва, 28 декабря. Информационное агентство Regnum намерено подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову. Об этом заявил главный редактор агентства Модест Колеров.

Он пояснил, что Захарова говоря о недопустимости употребления в отношении белорусов слова «недонарод», упомянула агентство Regnum.

«Меня это не волнует, вы знаете, я как как акын — что вижу, то пою. В заявлении госпожи Захаровой тесно связаны эти три слова: недонарод, недогосударство и Regnum. Вот в суде у нее появится прекрасная возможность объяснить, что она имела в виду. Мы — единственные из названных, другие она не назвала», — заявил Колеров. 

Как утверждает Regnum, 27 декабря Захарова дала комментарий относительно задержания журналистов Regnum в Белоруссии, отметив, что журналисты издания употребляли такие слова как «недонарод» и «недогосударство» в отношении в отношении Белоруссии и белорусов.

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Кирилл Иванов
#мария захарова
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