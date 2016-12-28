Русский музей удивит посетителей выставки Айвазовского духами с ароматом моря

Санкт-Петербург, 28 декабря. В петербургском Русском музее открылась большая выставка знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. До 20 марта можно полюбоваться полотнами известного живописца, купить духи с морским ароматом и съесть тематический десерт.

«Русскому музею принадлежат 54 работы кисти Айвазовского, и все они сейчас выставлены. Москвичи не видели некоторых полотен из частных коллекций и двух больших картин из Адмиралтейства, которые, впрочем, и для местной широкой публики не были доступны» — рассказал Григорий Голдовский, заведующий отделом живописи XVIII – первой половины XIX века, сообщает газета «Известия».

Для экспозиции в корпусе Бенуа задействованы оба крыла первого этажа. Живописные баталии, модели судов, обращение к исторической и религиозной живописи — все это увидят посетители выставки. Многих впечатлят грандиозные полотна «Сотворение мира» и «Всемирный потоп», созданные в 1864 году.

Отметим, что к выставке выпустили также особые духи с ароматом соленых брызг и морского ветра. Картины Айвазовского, напечатанные на съедобной бумаге, можно в виде вафельного пирожного съесть в музейном кафе.