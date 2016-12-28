Стало известно, какая погода ждет Москву на Новый год

Москва, 28 декабря. Новый год придет в российскую столицу со снегопадом, за двое суток местами в Москве может выпасть до 13 мм осадков, сообщает Гидрометеобюро.

Столичные синоптики заявляют, что 2017 год начнется значительными осадками – за два дня выпадет 31% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм. По данным сотрудников московского Гидрометеобюро, в столице будет идти снег при колебаниях столбика термометра от 0 до плюс 2 градусов. Также известно, что третий день нового года будет холодным – в ночь на 4 января температура опустится до минус 13 градусов.