Райкин попал в больницу в Тобольске с серьезной травмой ноги

Тобольск, 28 декабря. Российский актер Константин Райкин попал в тобольскую больницу с серьезной травмой ноги. После операции артист был вынужден отменить запланированные на январь спектакли.

«Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — сказал Райкин в интервью изданию «Тобольск.ру».

После травмы ноги Райкин вышел на сцену Тобольского драмтеатра в гипсе. Сегодня артист вновь хотел предстать перед публикой, однако травма дала о себе знать. Актер также выразил сожаление по поводу того, что не смог осмотреть Тобольск, в который он приехал впервые. Однако руководитель московского театра «Сатирикон» не исключил, что еще вернется в Тобольск.