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Клинцевич: «Правый сектор» устроил моральный террор у мемориала Ту-154 в Одессе
Политика

Клинцевич: «Правый сектор» устроил моральный террор у мемориала Ту-154 в Одессе

Сегодня 15:57
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Клинцевич: «Правый сектор» устроил моральный террор у мемориала Ту-154 в Одессе

Москва, 28 декабря. Действия радикалов «Правого сектора» у генконсульства России в Одессе являются моральным террором и продолжением трагедии 2 мая 2014 года, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич прокомментировал действия радикалов запрещенного в России «Правого сектора», которые у генерального консульства РФ выбросили цветы и свечи. оставленные местными жителями в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным морем.

«По сути, здесь мы имеем дело с моральным террором, который стал прямым продолжением террора физического, прямым продолжением тех кошмарных событий, который случились в Одессе 2 мая 2014 года», — заметил сенатор.

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Катерина Тимошенская
#франц клинцевич
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