Сирийская оппозиция насчитала в Алеппо «десятки тысяч» иранских бойцов

Дамаск, 28 декабря. Иран располагает в Алеппо армией из десятков тысяч бойцов, считает либеральная сирийская оппозиция.

Об этом сообщил официальный представитель блока «Завтра Сирии» Монзер Акбик, комментируя заявления министра обороны Ирана о том, что Исламская Республика «в случае необходимости может послать в Алеппо своих военных советников». Глава Минобороны также утверждал, что у Тегерана «в Алеппо нет вооруженных сил».

«Весь мир знает, что в Алеппо находятся десятки тысяч бойцов из Ирана, офицеры, а также Корпус стражей», — подчеркнул Акбик.

Ранее министр обороны Ирана Хусейн Дехган сообщил, что никто не имеет права оспаривать возможность президента Сирии Башара Асада участвовать в будущих выборах главы государства.