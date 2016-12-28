Пассажирский автобус разорвало пополам при столкновении с поездом в Тунисе

Тунис, 28 декабря. Страшная дорожная авария унесла жизни пяти человек в южном пригороде столицы Туниса. По сообщениям местных радиостанций, железнодорожный состав на полном ходу врезался в пассажирский автобуса.

Столкновение произошло около 7.00 по местному времени. От чудовищного удара автобус разорвало пополам. При столкновении погибли пять человек — трое военнослужащих и женщина с ребенком. Значительное количество пассажиров автобуса пострадали.

На месте происшествия работают спасатели. Оставшихся в живых пассажиров с ранениями различной тяжести увезли на 10 машинах скорой помощи.