Жилые дома построят на месте недостроенной Ховринской больницы в Москве

Москва, 28 декабря. Власти Москвы придумали, что делать с печально известной Ховринской больницей на улице Клинская, которую не могут достроить уже 36 лет.

По словам заммэра российской столицы Марата Хуснуллина, мэрия планирует построить на этом месте жилье для нужд города. Разбор конструкций будет завершен к концу 2017 года, а строительство начнется в 2018 году.

«Это сложный объект, много лет простоявший бесхозным. Просто так подогнать технику и снести его не удастся, только 5−6 месяцев уйдет на проектирование работ по демонтажу этого здания», — цитирует Хуснуллина «Свободная пресса».

Напомним, что строительство Ховринской больницы началось в Москве в 1980 году, а спустя пять лет было приостановлено. С тех пор недостроенное здание остается пустующим.