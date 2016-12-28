Неизвестный зверски убил двух мужчин в Челябинске

Челябинск, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в Тракторозаводском районе в Челябинске. Об этом в среду сообщили в следственном управлении СК по региону.

По данным следствия, прошедшей ночью в одной из квартир, расположенных в Тракторозаводском районе, найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Сообщается, что тела были обнаружены с множественными колото-резанными ранениями.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время имеются основания предполагать причастность к совершению убийства конкретного лица. Местонахождение подозреваемого устанавливается.

Отмечается, что преступнику грозит от восьми до 20 лет тюрьмы и вплоть до пожизненного срока.