Шойгу рассказал, почему срочники переходят на контрактную службу

Москва, 28 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при военном ведомстве рассказал о преимуществах современной воинской службы.

Сергей Шойгу отметил, что сейчас срочники все чаще предпочитают продолжать службу на контрактной основе. Глава военного ведомства подчеркнул, что самые грамотные и талантливые бойцы остаются на службе в Вооруженных силах. В этом году значительно увеличилось количество абитуриентов, желающих поступить в вузы министерства обороны. В научных ротах служат 600 выпускников вузов со всей страны, они уже сделали несколько десятков рационализаторских предложений и зарегистрировали 10 изобретений.