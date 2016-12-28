Набиуллина похвалила рубль за достойное поведение

Москва, 28 декабря. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в текущем году курс рубля смог отвязаться от курса нефти и перейти к плавающему курсу, найдя рыночное равновесие между интересами импортеров и экспортеров. Центробанк при любом сценарии развития макроэкономической ситуации ожидает стабильного курса рубля, подчеркнула Набиуллина.

«Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков», — заявила Набиуллина, напомнив, что цены на нефть в последнее время достаточно сильно менялись, не приводя при этом к существенным колебаниям курса рубля.