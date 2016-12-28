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Общество
Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в Сочи в ближайшее время

Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в Сочи в ближайшее время

15:38  28 Декабря 2016
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Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в Сочи в ближайшее время

Сочи, 28 декабря. В ближайшее время в Сочи будут доставлены фрагменты разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 для их выкладки, заявил источник в силовых структурах.

В Сочи на данный момент идет подготовка площадки для выкладки обнаруженных фрагментов разбившегося самолета. На земле будет очерчен контур воздушного судна в натуральную величину. В ближайшее время фрагменты будут доставлены. 

«Сейчас они (фрагменты. — Прим. ФАН) находятся на территории морского порта», — цитирует источники ТАСС.

Ранее стало известно, что первичный осмотр обнаруженного параметрического самописца Ту-154 показал, что объект находится в хорошем состоянии. 

Катерина Тимошенская
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