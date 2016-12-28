Тимощук может войти в тренерский штаб Семака в «Уфе»

Уфа, 28 декабря. Как стало известно ФАН, бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы», которым в ближайшее время станет тренер «Зенита» Сергей Семак. Планируется, что клуб из Башкирии объявит о назначениях до Нового года.

В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины. Сам Тимощук в разговоре с корреспондентом ФАН отказался комментировать возможное назначение до новогодних праздников, сославшись на отпуск.

Отмечается, что альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава – ранее экс-капитан сине-бело-голубых работал под руководством Мирчи Луческу в донецком «Шахтере». Однако в настоящий момент такой исход событий менее вероятен.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015-й. За это время полузащитник дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России.