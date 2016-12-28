Связисты в Воронеже получили помехоустойчивые радиостанции

Воронеж, 28 декабря. Связисты Западного военного округа получили на вооружение порядка 30 единиц новейших средств связи.

Новая техника, поступившая в части и соединения округа, позволяет оперативно развертывать и создавать интегрированные сети, которые обеспечивают бесперебойной связью все подразделения ЗВО. Сеть обладает повышенной помехоустойчивостью и эффективно противодействует средствам радиоэлектронной борьбы вероятного противника. На регулярных тренировках связисты учатся обеспечивать связь высокого качества для оперативной передачи приказов и информации, особое внимание уделяется созданию видеоконференций между всеми командными пунктами.