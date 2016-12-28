Путин планирует провести часть новогодних каникул в бассейне и с клюшкой

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин посвятит свободное время на новогодних каникулах плаванию и хоккею, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин использует свободное время для занятий спортом, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о планах президента. «Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе», — подчеркнул Песков. По его словам, на новогодние праздники Путин, так или иначе, будет заниматься оперативными вопросами, получит доклады силовых ведомств и аналитику. Пресс-секретарь президента добавил, что новогодний стол Путина будет достаточно скромным, поскольку глава государства «предпочитает скромную здоровую еду», пишет «Свободная пресса».