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Путин планирует провести часть новогодних каникул в бассейне и с клюшкой
Общество

Путин планирует провести часть новогодних каникул в бассейне и с клюшкой

Сегодня 15:32
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Путин планирует провести часть новогодних каникул в бассейне и с клюшкой

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин посвятит свободное время на новогодних каникулах плаванию и хоккею, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин использует свободное время для занятий спортом, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о планах президента. «Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе», — подчеркнул Песков. По  его словам, на новогодние праздники Путин, так или иначе, будет заниматься оперативными вопросами, получит доклады силовых ведомств и аналитику. Пресс-секретарь президента добавил, что новогодний стол Путина будет достаточно скромным, поскольку глава государства «предпочитает скромную здоровую еду», пишет «Свободная пресса».

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Ирина Селезнева
#владимир путин
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