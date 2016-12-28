СК предъявил обвинения 16 фигурантам дела о массовом отравлении «Боярышником»

Москва, 28 декабря. Следственный комитет России предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником» в Иркутской области. Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщила она.

Также Петренко добавила, что в скором времени будут предъявлены обвинения еще шестерым фигурантам.

Стоит напомнить, что в Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. По данным «Национальной службы новостей», в настоящее время количество погибших от «Боярышника» составляет 77 человек, еще 16 пострадавших находятся в больницах.