Худшее, конечно, впереди: треть украинцев с тревогой встречают 2017-й

Киев, 28 декабря. Треть жителей Украины (34%) заявили социологам, что в 2017 году ситуация в стране будет хуже текущей, сообщили специалисты компании TNS Kantar, которая проводила опрос.

Четверть населения Украины выразила мнение, что 2017 год ничем не будет отличаться от текущего. 34% выразили уверенность, что он будет только хуже. 41% респондентов выразили надежду, что следующий год будет точно или скорее лучше, чем этот.

Ранее первый замглавы министерства юстиции Украины Наталья Севостьянова заявила, что Киев не собирается исполнять решение суда Москвы, признавшего факт государственного переворота на Украине в 2014 году.