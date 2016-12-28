Москва, 28 декабря. Банковская система России имеет адекватный уровень защиты от киберугроз, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в телеинтервью каналу «Россия 24».

Набиуллина заметила, что по этому вопросу ведется большая работа. Для этих целей создан специальный центр мониторинга и реагирования на кибератаки и киберугрозы.

«Отслеживаем ситуацию, обмениваемся информацией, даем банкам рекомендации, как реагировать в тех или иных случаях. Надо сказать, что наша банковская система сейчас имеет адекватный уровень защиты от киберугроз», — заявила Эльвира Набиуллина.

По словам руководителя Центробанка, хакеры совершенствуют свои технологии, поэтому всегда нужно быть «начеку».

Также, как сообщает Национальная служба новостей, Набиуллина отметила, что ожидается стабильный курс рубля при любом сценарии.