Российские ученые создали «живую воду», превращающую майонез в эликсир

Москва, 28 декабря. Российские ученые нашли способ сделать пищу более здоровой. Сотрудница Института биохимической физики РАН в Москве Мария Семенова предлагает создавать микроскопического размера контейнеры, куда будут помещаться все необходимые организму полезные вещества, в том числе, жирные кислоты и антиоксиданты.

Сами наноконтейнеры будут состоять из белковых молекул и прочих биополимеров, которые никак не скажутся на вкусовых ощущениях от приема пищи. Таким образом, можно сделать полезнее любую еду — соки, йогурты, кетчупы, майонезы и так далее. Кроме того, новая технология позволяет компенсировать недостаток определенных веществ. Например, недостаток омега-3 и омега-6 жирных кислот, которых обычно не хватает людям, живущим вдалеке от моря, пишет «Индикатор».