МЧС Абхазии приостановило поиски обломков Ту-154 из-за непогоды

Сочи, 28 декабря. Силам авиации Абхазии из-за непогоды пришлось на время остановить работу по поискам обломков разбившегося самолета Ту-154 в Черном море. По словам министра по ЧС Абхазии Льва Квицинии, в настоящее время все работы приостановлены.

Как рассказал генерал-майор, в среду к поискам была подключена авиация - два вертолета. Из-за дождя и тумана работа авиации оказалась невозможной.

Утром синоптики сообщали о штормовом предупреждении в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снег. МЧС Абхазии заявило, что намерено «работать по ситуации».

Ранее стало известно, что обнаружено 12 крупных и более 1500 мелких фрагментов разбившегося над Черным морем самолета Ту-154, а также 17 тел погибших.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.