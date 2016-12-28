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МЧС Абхазии приостановило поиски обломков Ту-154 из-за непогоды
Общество

МЧС Абхазии приостановило поиски обломков Ту-154 из-за непогоды

Сегодня 15:36
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МЧС Абхазии приостановило поиски обломков Ту-154 из-за непогоды

Сочи, 28 декабря. Силам авиации Абхазии из-за непогоды пришлось на время остановить работу по поискам обломков разбившегося самолета Ту-154 в Черном море. По словам министра по ЧС Абхазии Льва Квицинии, в настоящее время все работы приостановлены.

Как рассказал генерал-майор, в среду к поискам была подключена авиация - два вертолета. Из-за дождя и тумана работа авиации оказалась невозможной.

Утром синоптики сообщали о штормовом предупреждении в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снег. МЧС Абхазии заявило, что намерено «работать по ситуации».

Ранее стало известно, что обнаружено 12 крупных и более 1500 мелких фрагментов разбившегося над Черным морем самолета Ту-154, а также 17 тел погибших.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

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Тимур Румянцев
#черное море #абхазия #крушение #ту-154
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