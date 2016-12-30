Жириновский: Успешное сражение за Алеппо можно приравнять к Сталинградской битве

Федеральное агентство новостей подводит итоги уходящего года, беседуя с бессменным лидером и основателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиром Жириновским.

— Владимир Вольфович, 2016 год был очень ярким и насыщенным. Какие, по вашему мнению, события в уходящем году стали главными для России?

— Конечно, выборы президента США 8 ноября. Это совершенно новый президент. И, судя по его предвыборным обещаниям, он готов резко изменить внешнюю политику, и она будет вся благоприятная для России. Это и проблема Сирии, Украина, Крым, по всем позициям. Поэтому это не просто одна страна и новый президент, а это влияние на всю международную обстановку. Поэтому я считаю это главным событием.

Второе главное для нас — это выборы в Государственную думу. Они для нас были значимыми, потому что только ЛДПР улучшила свои показатели. «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» потеряли до 5 миллионов голосов каждая. У нас потеря только 600 тысяч. То есть у нас самый низкий уровень потери голосов. И мы получили на 2% больше, чем в 2011 году — это имеет большое значение.

— Как, на ваш взгляд, в 2016 году изменились отношения России и Украины?

— Украиной занялись в конце 2013-го, в 2014 году. Европа тогда не знала, что будет в Сирии. И решили отомстить России, оторвав Украину. Делали это в чисто политических целях. И заманивали Киев: смотрите, у вас Шенген будет, будете учиться в Европе, жить, работать, европейские стандарты будут у вас. Хотя, конечно, во всем обманывали. И главное было, чтобы Украина не вошла в Таможенный союз, не вошла в ЕврАзЭС и так далее. А когда началась Сирия, уже не до Украины стало. Да и сейчас, если Сирия закончится, Украина уже никому не будет нужна. Это была приманка для нас, хотели позлить Россию, создать там режим, который будет бороться с нашей страной, а в Берлине и Париже хотели просто наблюдать, как бьются русские в Донбассе и Луганске. Но план сорвался, Украина разозлилась, и теперь там начинаются перманентные внутренние процессы: раз Европа не пускает к себе — будет идти постоянный Майдан. В итоге, может быть, Юлия Тимошенко придет к власти, а, может быть, какие-то ультраправые. Но в любом случае рано или поздно настанет конец Украине, её распад неизбежен. И в первую очередь, отделятся Галиция и Львов.

— Форматы Россия — НАТО и Россия — ЕС — стоит ли ждать улучшений в 2017 году?

— Улучшений можно ждать исходя из того, какие заявления делал перед выборами Дональд Трамп. Он хотел наладить отношения с Россией и скептически высказывался о НАТО.

— Можно ли считать операцию в Алеппо наших ВКС и освобождение города от террористов победой мирового масштаба?

— Освобождение Алеппо, крупнейшего города Сирии, можно приравнять к Сталинградской битве, после которой наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. То же самое и в Сирии: после взятия Алеппо сирийская армия в состоянии до конца освободить всю территорию страны, и это будет окончательной победой сил президента Сирии Башара Асада.

— Давайте перейдем от политики к более приятным вещам. Как будете отмечать Новый год?

— Я убежден, что лучше всего проводить новогодние каникулы дома в кругу близких и друзей, ведь Новый год — самый семейный праздник. Раньше времени расслабляться не нужно, лично я предпочитаю работать до 31 декабря. А последний вечер года — это особенное время, именно тогда лучше всего чувствуется смена года: идешь с работы домой, видишь суету на улицах или наоборот — уже затишье перед полуночным застольем. Ближе к двенадцати все домашние уже за столом, ждут новогоднее обращение президента. А вообще, советую: грандиозный ужин в Новый год лучше не устраивать, — это и вредно и сбивается режим сна. Ограничьтесь салатиками, легкими закусками, а из алкоголя максимум — это немного шампанского. После боя курантов идите на свежий воздух, немного прогуляйтесь, и домой, спать. Волшебное время наступает утром 1 января. Улицы города пусты как никогда. Совершенно уникальная картина, которую очень интересно наблюдать лично. В остальные дни каникул никуда не уезжайте. Путешествия на Новый год — это лишний стресс. Тем более, всегда есть чем заняться дома: сходите в лес, покатайтесь на коньках, лыжах, встретьтесь с друзьями, попарьтесь в бане. Мне, например, очень нравится катание на санях.