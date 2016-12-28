Жаркий спор о тратах на закуску закончился смертью жителя Кузбасса

Кемерово, 28 декабря. Житель Новокузнецка избил товарища из-за спора о том, кто из них больше потратил на закуски к пьяному застолью. Избитый мужчина позже умер от полученных травм, а в отношении его обидчика возбудили уголовное дело.

Следователи предполагают, что 15 декабря двое приятелей распивали алкоголь и поспорили, кто из них больше вложился в закуски. Перебранка закончилась тем, что 35-летний мужчина избил 36-летнего друга, после чего собутыльники снова приступили к распитию горячительных напитков.

На следующий день потерпевший почувствовал себя хуже. Спустя сутки сосед пришел навестить избитого мужчину и обнаружил того мертвым. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, нападавший не стал отрицать свою вину. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Как передает НСН, ранее в Подмосковье задержали женщину, которая вытолкнула своего семилетнего ребенка из окна 15 этажа. Девочка скончалась от полученных травм.