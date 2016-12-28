ВМФ России получит на вооружение системы «Удав» и «Запад»

Москва, 28 декабря. Военно-морской флот России получит реактивные системы для защиты кораблей от ракет и торпед.

Предприятие «СПЛАВ» после 20 лет забвения начало возрождать реактивные системы залпового огня для военного флота. Комплекс противоторпедной защиты «Удав» способен поражать и отводить от корабля атакующие ракеты. Также системы может уничтожить и подводные лодки противника. Калибр вооружения составляет 300 миллиметров, дальность стрельбы достигает 300 метров. Комплекс РПК-8 имеет меньший калибр, всего 213 миллиметров, но он может на расстоянии до 4300 метров уничтожать торпеды, идущие на глубине до 10 метров, и подлодки на глубине до 1000 метров.