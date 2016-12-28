Набиуллина рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам

Москва, 28 декабря. Отечественная экономика в 2016 году преодолеют стадию адаптации к внешним вызовам и перейдет на стадию роста, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала состояние российской экономики, отметив, что в будущем года она перейдет на стадию роста. По мнению главы регулятора, 2016 является годом «завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам». В 2017 году предполагается, что восстановится инвестиционная активность, а это обеспечит отечественной экономике 1% роста.

Набиуллина также отметила, что в системе банков сформирован достаточный капитал для кредитования реального сектора экономики. Как ранее сообщала Газета.Ru, в 2017 году ставки по ипотеке могут значительно снизиться, что повысит спрос среди населения на покупку жилья и поддержит банковский сектор.