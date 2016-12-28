Мать и сын заживо сгорели в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 28 декабря. В петербургской квартире, расположенной на улице Есенина в Выборгском районе, при пожаре погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Согласно данным ведомства, сообщение о пожаре в доме 34 по указанной улице поступило в минувший вторник в 20.53. Пожар произошел в комнате площадью 12 квадратных метров. Спустя полчаса спасателям удалось ликвидировать пожар, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

По данным СК России по Санкт-Петербургу, после пожара в квартире были обнаружены тела женщины 1953 года рождения и ее сына 1976 года рождения. В настоящее время начата доследственная проверка.

В качестве предварительной причины возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.