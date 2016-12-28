Медведчук: Изоляция Донбасса — тупиковый путь для Украины

Киев, 28 декабря. Блокада Донбасса является тупиковым путем для Украины, который приведет к замораживанию конфликта или его эскалации, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Медведчук назвал идею блокады Донбасса абсурдной, безрезультативной и опасной для самой Украины.

«И если мы хотим «сшить» страну, то должны отказаться от дискриминации и продемонстрировать, что не делим людей на два сорта, что мы ― одна Украина, что мы дорожим жителями Донбасса, а не только его территорией, — обратил он внимание. — Политика изоляции ― тупиковый путь решения проблемы. Он может привести либо к замораживанию конфликта на долгие годы, либо к его эскалации».