Google запретила своим сотрудникам ездить в Россию без разрешения

Москва, 28 декабря. Google запретила своим сотрудникам ездить в Россию без специального разрешения от юридического департамента компании. Об этом сообщает медиа-ресурс Firrma со ссылкой на письмо вице-президента образования в Google Джейми Касапа, которое он направил российским организаторам одного из IT-мероприятий этой осенью.

В своем письме Джейми Касап сообщает, что юридический отдел Google не дает разрешения на участие в конференции, которая должна состояться в России.

«Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента», – говорится в письме Касапа.

Стоит напомнить, что в августе этого года ФАС оштрафовала Google на 468 миллионов рублей. По мнению ФАС, компания Google навязывает свои продукты производителям мобильных устройств на базе Android. При этом претензии к Google появились также у Роскомнадзора, который требует компанию зарегистрироваться на территории РФ, как юридическое лицо.