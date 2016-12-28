Стало известно, сколько ЦИК потратит в 2017 году на президентскую кампанию

Москва, 28 декабря. В бюджете Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на 2017 год заложено 14,9 миллиарда рублей на проведение избирательной кампании президента Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Доступ к этим деньгам ЦИК получит после того, как выйдет на решение о дате и начале избирательной кампании президента России», — цитирует его слова Газета.Ru.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин рассказал о том, что он пока не принял решение об участии в президентских выборах.

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