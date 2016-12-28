ЗАЗа больше нет: производитель «запорожца» сменил название

Запорожье, 28 декабря. Знаменитый украинский автозавод, основанный в далеком 1923 году и в 1960-е годы выпускавший самый знаменитый из советских малолитражных автомобилей, окончательно распрощался с прошлым, сменив называние на «Промавтоинвест» и превратившись в частное акционерное общество.

В настоящее время бывший «Запорожский автомобильный завод» входит в крупный холдинг «УкрАВТО» и выпускает под непосредственные потребности рынка модельный ряд автомобилей на шасси и агрегатах индийской компании ТАТА. В 2016 году завод смог возобновить выпуск продукции и выпустить новую модель Vida Cargo на базе Chevrolet Aveo.