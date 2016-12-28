Шойгу уточнил, когда начнутся выплаты семьям жертв крушения Ту-154

Москва, 28 декабря. Выплаты материальной помощи родственникам погибших при авиакатастрофе Ту-154 начнутся сегодня, 28 декабря. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр поблагодарил членов общественного совета ведомства за поддержку и слова соболезнования семьям погибших при крушении военного самолета.

«Они чувствуют нашу поддержку, мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», — сказал он в ходе заседания общественного совета.

Напомним, страховая компания «Согаз» должна выплатить семьям военных, погибших при крушении самолета, более 5,8 млн рублей.

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