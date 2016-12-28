Киев не хочет исполнять решение суда Москвы о госперевороте на Украине

Киев, 28 декабря. Украинская сторона не собирается исполнять решение суда Москвы, признавшего факт государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом журналистам заявила первый заместитель главы министерства юстиции Украины Наталья Севостьянова.

«Для нас оно не имеет никаких правовых последствий. Здесь не на что реагировать», — пояснила политик.

Как ранее сообщало агентство НСН, решение Дорогомиловского районного суда Москвы могут признать 12 государств, ратифицировавших Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах от 1993 года.

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