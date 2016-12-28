Сирийские курды получили оружие от Пентагона — турецкие СМИ

Анкара, 28 декабря. В последнее время американские военные резко активизировали поставки оружия сирийским курдам из Партии демократического союза (PYD). Как утверждает турецкое агентство Anadolu на основании данных от собственных источников, несмотря на заявления посла США в Анкаре Джона Басса, сирийские курды получают американское вооружение несколько раз в неделю.

«Даже в тот день, когда американский посол сделал это заявление, на аэродроме Румейлан на севере Сирии приземлился самолет с оружием, которое перегрузили на вертолеты ВС США и отправили в другие районы страны», — утверждает агентство.

Напомним, президент Турции объявил о том, что располагает прямыми доказательствами причастности США к финансированию ИГИЛ (группировка запрещена в РФ).