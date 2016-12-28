Рынска о петиции про лишение гражданства: В стране полно идиотов и подонков

Москва, 28 декабря. Скандально известная журналистка Божена Рынска прокомментировала петицию о лишении ее гражданства России за омерзительное высказывание о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

Рынска отреагировала на петицию о лишении ее гражданства, которую подписали уже более 150 тысяч человек.

«В стране полно идиотов и подонков», — отмахнулась она.

Кроме того, она заявила, что готова повторить свои слова о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в присутствии их матерей. Рынка убеждена, что якобы имеет на это право.

Как оказалось, светская львица ждет мести с 2013 года. Именно тогда у нее произошел конфликт с журналистами НТВ, на чью сторону встал суд. «Пострадавшую» (как оказалось, лишь в ее глазах) Рынску признали виновной и приговорили к году исправительных работ. Такого позора она не смогла стерпеть и даже пыталась несколько раз покончить с собой. Во всяком случае, так утверждает она сама.

«После революции были уничтожены лучшие люди страны, остались худшие», — заключает пока еще гражданка России.

Ранее стало известно, что более 150 тысяч подписей собрала петиция, призывающая лишить Рынску российского гражданства и выдворить ее из страны.