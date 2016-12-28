Сирия, 28 декабря. Террористы ИГ* казнили через обезглавливание жителя Дамаска, обвинив его в колдовстве. ВВС Сирии провели бомбардировки укрепрайонов боевиков в провинциях Хама, Даръа и Идлиб. Согласно данным командования армии Турции, в ходе боев на северо-востоке Алеппо было уничтожено 44 террориста ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Террористы ИГ устроили публичную казнь над пожилым мирным жителем в южном районе Дамаска, подконтрольном формированию. Боевики обвинили пожилого мужчину в колдовстве и чернокнижничестве. Мужчине завязали глаза и обезглавили на деревянной колоде.

Провинция Алеппо

Как сообщает один из сирийских новостных порталов, ВВС САР провели бомбардировку опорных пунктов боевиков повстанческих формирований в районе между населенными пунктами Кафр Наха и Кабтан Аль-Жабал на севере провинции Алеппо. По информации источника, в ходе авиаудара была ликвидирована группа боевиков, также уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами повстанцев.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) атаковали опорные пункты террористов ИГ в окрестностях населенного пункта Арран, расположенного на юге от города Аль-Баб в северо-восточной части провинции Алеппо. В ходе столкновения ликвидировано несколько единиц тяжелых артиллерийских орудий боевиков и ракетных установок. Наступление пока продолжается.

Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись с места массового убийства мирных жителей в районе Аль-Суккари на востоке города Алеппо, который на протяжении нескольких лет находился под контролем боевиков так называемой умеренной оппозиции. На записи зафиксированы трупы замученных жителей Алеппо. На многих из них видны следы пыток. По словам местных жителей, людей просто хватали на улицах, когда они пытались убежать в кварталы, подконтрольные сирийской армии.

Согласно данным командования турецкой армии, в общей сложности в ходе операции против боевиков ИГ в окрестностях города Аль-Баб «Щит Евфрата» турецкими военнослужащими были ликвидированы 44 террориста, еще 117 ранены. Кроме того, были поражены 154 цели боевиков.

Провинция Даръа

Сирийская авиация продолжает бомбардировки позиций боевиков террористических группировок в восточной части провинции Даръа. Самолеты ВВС САР нанесли удары по местам концентрации сил террористов недалеко от населенного пункта Буср Аль-Харир. В результате боевикам был нанесен значительный численный урон. Кроме того, частичные разрушения получил крупный склад вооружения и боеприпасов террористов.

Провинция Идлиб

Как сообщает одно из сирийских информационных агентств, ВВС САР нанесли несколько ударов по укрепленным районам боевиков оппозиционных формирований вблизи населенного пункта Бинниш на северо-востоке от города Идлиб. По данным источника, в результате бомбардировки повстанцам был нанесен урон в технике: было уничтожено несколько единиц крупной бронетехники. Данные о численных потерях среди боевиков пока устанавливаются.

Провинция Ракка

На главной площади населенного пункта Аль-Мансура, находящегося на западе от города Ракка, террористы ИГ устроили самосуд, публично казнив мирного жителя по обвинению в богохульстве. 60-летний мужчина был убит несколькими выстрелами в голову.

В окрестностях населенного пункта Джабар на северо-западе от Ракки продолжаются ожесточенные бои между отрядами Сирийских демократических сил (SDF)** и террористами ИГ. В данный момент интенсивные перестрелки отмечаются вблизи поселения Хедаж. Взаимные обстрелы ведутся из тяжелых арторудий и пулеметов. Сообщается, что террористы постепенно отступают со своих позиций. Однако обе стороны несут потери в живой силе.

Провинция Хама

Сирийский новостной центр сообщает, что ВВС САР провели бомбардировку позиций отрядов боевиков в районе населенных пунктов Сахра и Аль-Шакусия, расположенных на севере от города Хама. Однако информация о результатах воздушной операции в настоящий момент выясняется.

Ирак

Подразделениям иракской армии удалось отразить атаку террористов ИГ на свои позиции возле населенного пункта Аль-Каср, расположенного в окрестностях города Мосул. Согласно информации источника в командовании, в ходе нескольких коротких столкновений было ликвидировано как минимум семь боевиков, многие получили ранения.