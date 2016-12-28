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ИГИЛ отброшено на 10 километров от авиабазы Т-4
Новости Сирии

ИГИЛ отброшено на 10 километров от авиабазы Т-4

Сегодня 15:04
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ИГИЛ отброшено на 10 километров от авиабазы Т-4

Ат-Тияс, 28 декабря. Бойцы правительственной армии Сирии нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и отбросили исламистов от авиабазы Т-4.

Правительственные силы при поддержке гвардейского батальона сумели оттеснить террористов на 10 километров от военного аэродрома в направлении Пальмиры. Это самый значимый успех сирийской армии в данной провинции за последние 10 дней. Боевики предприняли попытку прорыва на восточной части периметра, однако слаженная контратака застигла исламистов врасплох. После повторного взятия Пальмиры силами ИГИЛ, дальнейшему их продвижению в провинции Хомс препятствует гарнизон авиационной базы Т-4.

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