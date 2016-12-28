Анкара, 28 декабря. Достигнутое Россией и Турцией соглашение о прекращении огня в Сирии может вступить в силу в любую минуту, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду.

«Достигнутые договоренности (с Россией) о прекращении огня в Сирии могут вступить в силу в любую минуту. Турция является сторонником постоянного перемирия в Сирии», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

Ранее информагентство Anadolu проинформировало, что не только достигнуты договоренности о перемирии в восточных районах Алеппо и о последующей эвакуации населения и бойцов оппозиции, но Анкара и Москва разработали план распространения перемирия на всей территории Сирии.

План будет представлен участникам конфликта, сторонам будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00.00 29 декабря. На террористов данная договоренность не распространяется.

Ранее, как сообщает Газета.Ru, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.