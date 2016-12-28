Американские инженеры научили протез Люка Скайуокера новым фокусам

Вашингтон, 28 декабря. Специалисты из Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США существенно улучшили протез LUKE, сделав его практически неотличимым по функциональности от настоящей конечности.

Речь идет о протезе руки Life Under Kinetic Evolution («Жизнь — это кинетическая эволюция») — сокращенно LUKE. Разработчики признались, что назвали свое устройство в честь центрального персонажа классической трилогии «Звездные войны» Люка Скайуокера, у которого тоже был высокотехнологичный протез на месте отрубленной руки.

По словам инженеров, теперь пациент может выбирать один из шести видов хватки и сгибать руку в нескольких местах. Чтобы движения были более интуитивными, ученые создали специальный прибор, который будет перехватывать электрические сигналы в мышце в том месте, где живая плоть соединяется с протезом, и определять, какое именно действие собирается выполнить оператор.

С помощью специальных сенсоров LUKE также определяет силу захвата. С помощью протеза можно брать как мелкий и хрупкий предмет, вроде виноградины, так и крупный, тяжелый — вроде дрели, пишет «Индикатор».