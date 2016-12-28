Кэрри Фишер появится в новом эпизоде «Звездных войн» в 2017 году

Лос-Анджелес, 28 декабря. Американская актриса Кэрри Фишер, которая умерла во вторник в возрасте 60 лет, появится в образе генерала Леи Органы в новом, восьмом по счету эпизоде киносаги «Звездных войн».

Как стало известно, Фишер появится в новом фильме Райана Джонсона, потому что все сцены с участием актрисы были отсняты. Правда, о дальнейшей судьбе ее героини в настоящее время ничего неизвестно. Новая часть, сюжет которой держится за семью замками, появится на экранах в будущем году.

По информации представителей кинокомпании Lucasfilm, Фишер успела сняться в этом проекте прошедшим летом. Киностудия Disney, которая сейчас владеет правами на «Звездные войны», планирует снять третий фильм. Отмечается, что съемки девятого эпизода начнутся в будущем году.

Напомним, ранее стало известно, что Фишер умерла из-за остановки сердца.