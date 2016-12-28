Сирия сегодня: перемирие выходит за пределы Алеппо, спецоперация армии Асада в Хомсе

Сирия, 28 декабря. Сирийская оппозиция попросила Иран не вмешиваться в чужие дела и не комментировать судьбу Асада, Турция анонсировала перемирие по всей Сирии, правительственные войска разгромили укрытия «Ахрар Аш-Шам» в Хомсе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Судьба страны — дело сирийцев

Президентские выборы в Сирии являются делом только сирийского народа, заявил официальный представитель оппозиционного либерального сирийского движения «Завтра Сирии» Монзер Акбик, комментируя интервью главы Минобороны Ирана Хусейна Дехгана. Напомним, что иранский министр обороны в одном из интервью заявил, что никто не может запретить действующему президенту Сирии Башару Асаду выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах главы САР.

По словам Акбика, весь мир признал что граждане Сирии хотят перемен «после долгих десятилетий диктатуры, тирании и коррупции». «Это есть даже в Женевской декларации, с которой согласились все страны мира», — добавил оппозиционер.

Соглашения по Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что подготовленные соглашения по Сирии, касающиеся перемирия и политического урегулирования конфликта, вступят в силу в ближайшее время. Глава турецкого МИД также подтвердил приверженность его страны к поиску политического решения сирийского конфликта и подчеркнул, что Турция поддерживает распространение режима перемирия на всю территорию Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что ранее турецкое информагентство Anadolu обнародовало информацию, согласно которой Москва и Анкара пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима прекращения огня на всю территорию Сирии: сторонам конфликта предложат прекратить боестолкновения, начиная с полуночи в ночь на 29 декабря. Отмечается, что договоренность не охватывает террористов.

Военная обстановка

По данным военного источника, в селении Умм-Шаршух, расположенном на севере провинции Хомс, спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) разрушили укрытие боевиков «Ахрар Аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи, в союз входит запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра»).

В результате слаженных действий правительственных войск были уничтожены оснащенный пулеметом автомобиль и минометная установка. Множество боевиков были нейтрализованы.