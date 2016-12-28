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Не в деньгах счастье: скрипачка из США не расстроилась из-за ограбления
Общество

Не в деньгах счастье: скрипачка из США не расстроилась из-за ограбления

Сегодня 14:47
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Не в деньгах счастье: скрипачка из США прокомментировала ограбление по пути в Москву

Москва, 28 декабря. Американская скрипачка Сара Чанг, которую ограбили на 12 тыс. долларов во время перелета в Москву, заявила, что не в деньгах счастье. 

Ранее сообщалось, что Чанг обратилась в столичную полицию с заявлением о краже. Американка рассказала, что обнаружила пропажу вещей и драгоценностей, перевозимых в багаже. Сумма ущерба оценивается в 12 тыс. долларов. Как передает ТАСС, скрипка Чанг осталась в целости и сохранности. 

«Вчера было много переживаний, но сегодня я уже в порядке. Не в деньгах счастье. Сегодня уже была на репетиции с оркестром, очень довольна музыкантами и с нетерпением жду завтрашнего концерта», — прокомментировала Чанг инцидент. 

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Ксения Тасманова
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