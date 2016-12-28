ДНР: ВСУ атаковали Ясиноватую из 120-мм минометов

Донецк, 28 декабря. Украинские силовики днем выпустили по Ясиноватой и югу Донецкой народной республики 22 мины, сообщили в силовых структурах ДНР.

Ясиноватая попала под обстрел со стороны ВСУ утром в 10.00 часов. Украинские силовики атаковали ее район из минометов калибром 120 мм.

«Примерно в это же время под обстрелом оказалось село Саханка Новоазовского района на юге республики, — добавили военные источники. — Огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм».

Всего по территории республики ВСУ выпустили 22 мины, отметили в ведомствах.

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