Полиция Кельна готовится дать отпор сексуальному террору мигрантов

Кельн, 28 декабря. Полиция Кельна усилит меры безопасности на Новый год после теракта ИГ в Берлине и массовых нападений мигрантов на местных жительниц 1 января 2016 года, сообщил глава местной полиции Юрген Матиес.

На Новый год полиция Кельна вводит усиленную концепцию безопасности, чтобы обеспечить гарантированно безопасное празднование на улицах, площадях, в общественных заведениях. Об этом сообщил глава местной полиции Юрген Матиес, отметив, что на улицы города выйдут порядка полутора тысяч сотрудников правопорядка.

К ним присоединятся еще девятьсот сотрудников президиума полиции. Известно, что 1 января 2016 года в полицию поступило порядка 700 обращений от местных жительниц, пострадавших от домогательств мигрантов. Напомним, что 19 декабря во время проведения рождественской ярмарки произошел теракт – грузовик въехал в толпу людей, под его колесами погибли 12 человек. Ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).