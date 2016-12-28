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Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля
Политика

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Сегодня 14:33
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Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Олег Царев, спикер парламента Новороссии, заявил о возможности пересмотра дипломатических отношений Киева и Москвы после недавнего признания украинских событий 2013–2014 годов госпереворотом. «Будем надеяться, это не первый суд, и следующим будет решение суда о признании виновными тех, кто организовал переворот. И хотелось бы, чтобы этот суд состоялся на территории Украины. А последствия этого решения таковы, что российская власть может пересмотреть свои договоренности и отношения с украинской властью», — заявил Царев.

Напомним, что во вторник Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события украинского «Майдана» государственным переворотом. В ходе судебного процесса были допрошены лица, занимавшие в то время самые высокие должности в украинском государстве — в числе прочих даже экс-президент страны Виктор Янукович.

Дорогомиловский суд Москвы признал события украинского «Майдана» государственным переворотом

Как именно отношения Украины и России могут измениться после решения московского суда? За дополнительным пояснением по данному вопросу Федеральное агентство новостей обратилось к самому господину Цареву.

«Я уверен, что Петр Порошенко и нынешняя киевская власть были признаны Россией партнерами по переговорам с некоторым авансом. Этот аванс был выдан на основании заявлений Порошенко, сделанных им по ходу предвыборной кампании в 2014 году. Тогда он говорил о том, что закончит войну в Донбассе за две недели, и тому подобное. Теперь решение Дорогомиловского суда даст возможность России пересмотреть свою позиции по части легитимности киевских властей», — отметил председатель парламента Новороссии.

Новая, «постмайданная» украинская власть не оправдала доверия Москвы. Теперь его можно с чистой совестью отозвать назад. Впрочем, процесс, инициированный Олейником, лишь зафиксировал юридически то, что и так уже давно произошло на политическом уровне.

«Решение Дорогомиловского суда по поводу госпереворота на Украине — точно так же, как когда-то аналогичные решения в США — безусловно, юридически абсолютно верно. Но само по себе это не столько судебное, сколько политическое решение. Я не думаю, что такое судебное решение было бы возможно, если бы со стороны Кремля и России все еще имелось желание продолжать с Порошенко диалог как с полноправным партнером, если бы на него все еще возлагались какие-то надежды. Юридическое решение здесь следует за политическим. Хотя, конечно, оно было скрупулезным и верным во всем вплоть до деталей», — подводит итог Олег Царев.

комментарии
Иван Верихов
#украина #виктор янукович #владимир олейник #олег царев #новоросссия
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