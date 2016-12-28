Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Олег Царев, спикер парламента Новороссии, заявил о возможности пересмотра дипломатических отношений Киева и Москвы после недавнего признания украинских событий 2013–2014 годов госпереворотом. «Будем надеяться, это не первый суд, и следующим будет решение суда о признании виновными тех, кто организовал переворот. И хотелось бы, чтобы этот суд состоялся на территории Украины. А последствия этого решения таковы, что российская власть может пересмотреть свои договоренности и отношения с украинской властью», — заявил Царев.

Напомним, что во вторник Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события украинского «Майдана» государственным переворотом. В ходе судебного процесса были допрошены лица, занимавшие в то время самые высокие должности в украинском государстве — в числе прочих даже экс-президент страны Виктор Янукович.

Как именно отношения Украины и России могут измениться после решения московского суда? За дополнительным пояснением по данному вопросу Федеральное агентство новостей обратилось к самому господину Цареву.

«Я уверен, что Петр Порошенко и нынешняя киевская власть были признаны Россией партнерами по переговорам с некоторым авансом. Этот аванс был выдан на основании заявлений Порошенко, сделанных им по ходу предвыборной кампании в 2014 году. Тогда он говорил о том, что закончит войну в Донбассе за две недели, и тому подобное. Теперь решение Дорогомиловского суда даст возможность России пересмотреть свою позиции по части легитимности киевских властей», — отметил председатель парламента Новороссии.

Новая, «постмайданная» украинская власть не оправдала доверия Москвы. Теперь его можно с чистой совестью отозвать назад. Впрочем, процесс, инициированный Олейником, лишь зафиксировал юридически то, что и так уже давно произошло на политическом уровне.