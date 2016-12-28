Ситуация в Алеппо стала темой переговоров Лаврова и де Мистуры по Сирии

Москва, 28 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Лавров и де Мистура обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Спецпосланник генсека ООН по Сирии поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции 20 декабря в Москве.

«Лавров подчеркнул неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, не гнушающихся распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики, — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. — Подобная политизация гуманитарных вопросов должна быть немедленно прекращена».

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