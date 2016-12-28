Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Последние три года мы наблюдаем трансформационную постмайданную Украину, характерной чертой которой является мифотворчество и так называемые исторические разоблачения. Мифы в этой стране принимаются практически на официальном уровне, внедряются в систему образования и уже стали частью искаженной картины мира украинских националистов, представителей украинского креативного класса. Якобы Россия всегда стремилась порабощать, угнетать, морить голодом украинский народ, а история полна соответствующих фактов. Цель таких заявлений – обоснование и взращивание русофобии, оправдание существования независимого украинского государства. И это вопреки катастрофическим последствиям, которые нынешний киевский режим принес своему народу. Каковы проблемы украинской идентичности, как они влияют на политику страны, и что ждет ее в новом 2017 году? Об этом в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин.

– Виктор Викторович, здравствуйте. 2016 год ознаменовался для Украины, пожалуй, тем, что уже всерьез на Западе и во всем мире стали говорить о проблемах украинской власти, ее недостатках, о ее коррумпированности, о том, что это беднейшая страна Европы: ВВП на душу населения превышает разве что Молдову, и ситуация, в общем-то, не собирается улучшаться. Чего ожидать в 2017 году? Ситуация будет еще печальнее?

– Судя по всему, да, поскольку никаких признаков улучшения экономического развития страны, изменений в поведении правящей элиты не наблюдается. Более того, ситуация нагнетается, делаются какие-то непонятные вещи в плане нагнетания общей напряженности, мы это можем наблюдать в Донбассе, в Луганске. Но, слава Богу, там какое-то перемирие заключили, но пока эта власть существует на Украине – трудно ожидать каких-то позитивных перемен к лучшему.

С другой стороны, могут быть определенные сдвиги, связанные, прежде всего, с внешним фактором. Ведь не секрет, что современная украинская власть держится исключительно за счет внешней поддержки: финансовой, идеологической, политической. Мне кажется, что наши, как принято говорить сейчас, западные партнеры, уже понимают: то, что произошло на Украине, – это не то, на что они рассчитывали. Потому что прошло уже достаточно много времени, чтобы понять: то, что заявлялось на Майдане, и то, что происходит сейчас – это не то, на что рассчитывали и участники Майдана, и их, скажем так, западные покровители и инициаторы.

Конечно, многое будет зависеть и от позиции США, и от общей международной обстановки в Европе. В частности, мы прекрасно понимаем, что поддержка современной власти в Украине осуществляется, прежде всего, ведущими европейскими государствами – Германией и Францией. Выборы, которые предстоят в этих странах, могут тоже изменить ситуацию. Поэтому я думаю, что если во Франции произойдут перемены, а там они могут произойти, то, в общем, лагерь европейских стран уже не будет единым по отношению к Украине. Поэтому надо иметь в виду главное: не произошло тех позитивных изменений в политической жизни Украины, серьезных, кардинальных, на которые рассчитывали покровители Майдана.

Также очень многое будет зависеть от России. В следующем году Россия должна продолжить поддержку Луганской, Донецкой народных республик, должна акцентировать свое внимание на многие проблемы, связанные с гуманитарными вопросами. Это особое внимание к молодежи Донбасса, Луганска. Это более активная мягкая сила России, которая сейчас действует достаточно эффективно, она должна действовать и дальше. В следующем году Россия может усилить свое давление в сфере идеологии с помощью соответствующих инструментов СМИ, организации соответствующих научных, культурных мероприятий, прежде всего, в тех странах, которые влияют на ситуацию на Украине, – это, прежде всего, Франция и Германия.

Я считаю, что следующий год будет очень сложным, конечно. И власть, действующая на Украине, добровольно, конечно, никуда не уйдет. И потом, надо иметь в виду, что это не единая Украина, она никогда не была единой, всегда было несколько Украин на Украине. Это Западная, Донбасс и Луганск. Представить себе, что появится какая-то власть, которая устроит всё население Украины, разделенной идеологически и политически, – это маловероятно. Поэтому я считаю, что если речь идет о каких-то позитивных сдвигах, движении куда-то, то это, безусловно, должна быть идея федерализации, которая, собственно, и спасет Украину как самостоятельное государство. В противном случае, мы с вами будем свидетелями того, что Украина распадется, как минимум, на две-три части. Хотя этот вариант для нас нежелателен. Для нас желателен вариант единой, демократической, федеративной и дружественной Украины. И я надеюсь, что в следующем году и Россия, и здоровые силы на Украине, в Европе, в США будут делать всё, чтобы эта цель приближалась.

Могут быть, конечно, и определенные проблемы, связанные с личностным фактором. В настоящее время мы видим, что на политической сцене Украины появился влиятельный политик – Савченко, которая выступает с идеей примирения, прекращения ненужной конфронтации. Это тоже важный фактор, который может быть при условии благоприятного стечения обстоятельств. Мы видим сейчас, что на той же Украине началась травля Савченко со стороны официальных властей, в СБУ вызывали…

Ситуация будет сложная, дать однозначный прогноз будет трудно, могут быть разные варианты событий. В любом случае, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы наступил мир, чтобы прекратилась эта глупая война, чтобы были выполнены, наконец-то, Минские соглашения, и чтобы были восстановлены, в конечном итоге, нормальные отношения между двумя братскими народами России и Украины. Это главная цель нашей внешней политики, я уверен, это мечта и большинства украинцев и, конечно, россиян.

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