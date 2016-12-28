Дед Мороз и Снегурочка запустили новогодний состав в московском метро

Москва, 28 декабря. Новогодний поезд начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена.
В торжественной церемонии запуска состава со станции «Комсомольская» участвовали главный Дед Мороз страны и Снегурочка. По словам начальника столичного метро Дмитрия Пегова, это подарок москвичам и туристам. Он отметил, что в московском метро уже запускали тематические поезда, добавив, что это уже десятый тематический поезд, сообщает «Свободная пресса».
Новогодний состав украсили изображениями снегирей и елок, новогодними надписями, гирляндами.
Напомним, ранее сообщалось, что московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.
Сегодня на Кольцевую линию #мосметро впервые в истории вышел уникальный Новогодний поезд!#метро #москва #новыйгод #поезд pic.twitter.com/yNst0BR1uG— Мосметро (@moscowmetro) December 28, 2016