РУСАДА: NYT исказила и вырвала из контекста слова Анцелиович о допинге

Москва, 28 декабря. В РУСАДА заявили, что слова, сказанные ио главы антидопингового ведомства Анной Анцелиович, были искажены и вырваны журналистом The New York Times из контекста.

Журналист The New York Times Ребекка Руиз, беседовавшая с ио главы РУСАДА Анной Анцелиович, исказила слова спикера и вырвала их из контекста, говорится в сообщении антидопингового ведомства. Речь идет о замечании Анцелиович относительно доклада Макларена. Последний отказался от формулировки «государственная система допинга» в пользу словосочетания «институциональный заговор», чтобы исключить причастность государственных структур к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. Однако журналистка Руиз вырвала из контекста данные слова и передала их таким образом, будто РУСАДА признает институциональной схемы покрытия допинга в стране.