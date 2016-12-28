Переходный процесс в Сирии невозможен с Асадом — Анкара

Анкара, 28 декабря. Переход к мирному процессу в Сирии, включающий президентство Башара Асада «невозможен», объявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, сирийская оппозиция никогда не согласится работать вместе со своим врагом.

При этом Чавушоглу подтвердил, что Турция и Россия подготовили совместное предложение по приведению в действие всеобщего перемирия в Сирии, и представили его на рассмотрение Дамаска.

Напомним, ранее министр обороны Ирана потребовал отстранить Саудовскую Аравию от мирных переговоров по Сирии.