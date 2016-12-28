ВСУ перебросили к границам ДНР гаубицы и минометы

Донецк, 28 декабря. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску в Донбасс дополнительных минометов и гаубиц Д-30 Вооруженных сил Украины. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, вся информация о нарушениях была направлена СММ ОБСЕ.

Как рассказал Басурин, в районах сел Новоселовка Водяное (3 км от линии фронта, на юге) и Вторая (6 км от линии разграничения) были выявлены семь минометов калибра 120 мм. Местонахождение двенадцати 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 было установлено в селе Кременевка (25 км от линии соприкосновения).

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Ранее сообщалось, что разведка Луганской народной республики обнаружила размещение украинских танков, самоходных артиллерийских установок и автомобильной техники на территории больницы в Попасной в Донбассе.