Алеппо, 28 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео с места массового убийства в районе Аль-Суккари (Al-Sukkаri) в Восточном Алеппо, где несколько лет хозяйничали боевики.

На видео для будущего публичного суда зафиксированы трупы зверски замученных жителей города. У многих были вырезаны органы, на других следы чудовищных пыток. Свидетели рассказывают, что людей просто хватали на улицах, когда они пытались убежать в зону, контролируемую правительственными войсками. Кроме того, бандиты врывались в квартиры мирных жителей, забирали женщин и детей, насиловали их, издевались, а затем в буквальном смысле разрезали на органы.

Все это делали боевики «Джебхат ан-Нусры» и других вооруженных отрядов, которых на Западе называют «умеренной оппозицией» и поддерживают не только политически, но и финансово. А недавно появились сообщения, что США готовы передавать этим подразделениям, вывезенным сейчас в Идлиб, современное оружие.

Судебно-медицинские эксперты Алеппо сейчас готовят письменные заключения для международных организаций, чтобы найти и покарать садистов из так называемой «умеренной оппозиции».